Mudau. Vielleicht hatte sich das Vorstandsteam des Musikvereins „Harmonie“ 1872 Mudau die Feier zum 150-Jahr-Jubiläum etwas traditioneller vorgestellt: Doch mit dem Engagement des Heeresmusikkorps Veitshöchheim für ein Benefizkonzert haben die Musiker ganz sicher ein unvergessliches akustisches Leuchtsignal gesetzt, das die Überreichung der Conradin-Kreutzer-Tafel für 150-jährige Tätigkeit im Bereich der Amateurmusik unschlagbar würdig umrahmte und allen Besuchern gleichzeitig ein kulturelles Highlight schenkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht ohne Grund steht das Heeresmusikkorps Veitshöchheim seit über 50 Jahren für Qualität und Vielfalt in seinen Kernaufgaben der Truppenbetreuung und Repräsentation der Bundeswehr im In- und Ausland.

Rebekka Kohler freute sich als Sprecherin des MV-Vorstandsteams über eine fast ausverkaufte Odenwaldhalle und zahlreiche Ehrengäste, darunter neben den Sponsoren des Vereins auch Dr. Björn Christian Kleih als Ersten Landesbeamten, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Herbert Münkel als Präsident des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland, Ehrendirigent Gerd Münch und Ehrenvorsitzenden Reinhard Münch sowie Hannes Wolf von der JSS-Stiftung.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kultur Singen „befreit und macht glücklich“ Mehr erfahren

Einen ganz besonderen Willkommensgruß richtete sich jedoch an die Soldatinnen und Soldaten des Heeresmusikkorps Veitshöchheim und ihren Dirigenten Oberstleutnant Roland Kahle, die musikalisch mit der „Olympic Fanfare“ auch gleich in die Vollen gingen und ihren begeisterten Zuhörern ein breites Repertoire boten.

Dieses reichte vom traditionellen Militärmarsch – wie dem Viktoria-Marsch –, Transkriptionen klassischer Ouvertüren, anspruchsvollen Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester wie die „ABBA-Synphonic“ über Filmmusik wie „1941 – wo bitte geht’s nach Hollywood“ bis zu Big-Band-Arrangements und vielem mehr.

Jeder einzelne Musiker dieses Orchesters kann als hervorragender Solist bestehen, wie der Trompeter Hauptfeldwebel Mathias Müller mit der „Saturday Serenade“ oder Oberstabsfeldwebel Michael Heinlein als Sänger mit Stücken von Roger Cicero unter Beweis stellten.

Im Rahmen dieses kulturellen Highlights unter der gekonnt humorvollen Moderation von Stabsfeldwebel Thomas Altel überreichte der Erste Landesbeamte Dr. Kleih dem Vorstandsteam mit Rebekka Kohler, Katharina Schwing und Stefan Schüßler, flankiert von Herbert Münkel als Präsident des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, noch einmal offiziell die Conradin-Kreuzer-Tafel als Würdigung des Musikvereins „Harmonie“ 1872 Mudau. Dies ist die Ehrengabe des Landes Baden-Württemberg für 150-jährige Tätigkeit im Bereich der Amateurmusik.

Mit einem Rückblick auf 1872 lobte Dr. Kleih: „Glückwunsch zu 150 Jahre musikalische Volksgeschichte, die nicht selbstverständlich ist, sondern Menschen braucht, die sie über diese Zeit so erfolgreich aufbauen.“

Ergänzt wurde diese Würdigung durch eine monetäre Ehrengabe des Neckar-Odenwald-Kreises – die Geldpräsente von Gemeinde und Blasmusikverband waren bereits übergeben worden –, sowie den Glückwünschen der beiden Begleiter zum Geburtstag und zur Auszeichnung, die sich lobend über den engagierten Jubilar und dessen hervorragende Jugendarbeit äußerten.

Mit einem Dank an alle Würdenträger, auch für die Überreichung der Conradin-Kreuzer-Tafel, vor allem aber an die Akteure des Abends unter Dirigent Oberstleutnant Roland Kahle gab Rebekka Kern die wirklich heiß erklatschten Zugaben frei, die schwungvoll mit „La Tita“ begannen, nicht weniger temperamentvoll mit einem Marsch aus dem Zapfenstreich fortgesetzt wurden, bevor das Orchester – ganz im Sinne der Zuhörer – aus Dankbarkeit, in einem freien Land leben zu dürfen, „Amazing Grace“ anstimmte, den Abend würdig mit der Deutschlandhymne schloss – und in Mudau einen neuen Fan-Club für sich verbuchen konnte.