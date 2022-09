Aktivposten hat viel auf den Weg gebracht

Mudau. Es gibt kaum einen Mudauer Verein, in dem Kurt Müller nicht Mitglied ist. Entsprechend groß und alle Generationen vertretend wird die Gratulantenschar bei seinem 90. Geburtstag am Freitag, 2. September, sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei war er aktiv als Förderer des Jugendhauses, des TSV und der Kleintierzüchter, im Krankenverein, Heimat- und Verkehrsverein, Musikverein, Hegering und Jagdgenossenschaft, KaGeMuWa, VdK sowie unglaubliche 72 Jahre beim TSV und beim Gesangverein „Frohsinn 1842“ Mudau, davon 64 Jahre im leidenschaftlich aktiven Chorgesang. Die Sänger waren für ihn immer eine Art zweite Familie und auch wenn seine Stimme die Singstunden am Dienstag nicht mehr unterstützen kann, so sind ihm die Veranstaltungen seiner Sänger noch immer Motivation.

Kurt Müller wird an diesem Freitag 90 Jahre alt. © Liane Merkle

Auch beim TSV Mudau hatte der Jubilar bei so manchem hart umkämpften Spiel am ehemaligen Sportgelände am „Rumpfener Buckel“ mitwirken können, und er ist seinem Sportverein wie den meisten Mudauer Vereinen als förderndes Mitglied noch immer eng verbunden. Darüber hinaus hat er sich 15 Jahre lang als Ortsvorsteher um die örtliche Gemeinschaft verdient gemacht und er zeigt noch heute bei zahlreichen Veranstaltungen sein ungebrochenes Interesse am heimischen Leben.

Mehr zum Thema VdK-Ortsverband Mudau Vertreter der Schwachen und Kranken Mehr erfahren Eiserne Hochzeit Seit 65 Jahren halten sie sich die Treue Mehr erfahren

Das Mudauer „Urgestein“ wurde am 2. September 1932 in Mudau geboren. Seine Kindheit verbrachte er im Kreise seiner vier Geschwister in der „Vorstadt“ und er erlebte die harte Zeit des 2. Weltkrieges hautnah mit. Seine Schule war ausgebombt und durch die Notlösung „Gasthaus Engel“ mit gleichzeitiger Schulspeisung ersetzt worden.

Mit 14 Jahren begann dann bereits seine Lehre in der elterlichen Werkstatt zum Schreiner. 1959 bestand er erfolgreich die Prüfung zum Schreinermeister. Dem elterlichen Betrieb blieb er auch unter Leitung seines älteren Bruders Willi in Verbundenheit und Tatkraft treu.

1960 heiratete er seine Ehefrau Marianne und wurde stolzer Vater von sechs Kindern, die ihm bis heute zehn Enkel und zwei Urenkel bescherten. Als er 1993 seine aktive berufliche Laufbahn beendete, stürzte er sich mit ganzer Kraft in das Amt des Ortsvorstehers, suchte aber auch den Ausgleich in seinen Gärten und seinem Wald. Dort verbringt er bis heute sehr viel Zeit und genießt die Arbeit an der frischen Luft, was ihm die Vitalität und Gesundheit erhält. Gerne unternimmt er mit seiner Frau Marianne aber auch Tagestouren oder Urlaubsaufenthalte und kann auf schöne Erlebnisse in fast ganz Europa zurückblicken.

Als Ortsvorsteher des Kernortes Mudau setzte der Jubilar nicht nur zahlreiche Akzente, sondern sich auch engagiert für die Belange der Mudauer Bürgerinnen und Bürger ein. Zusammen mit dem Ortschaftsrat wurden in seiner Amtszeit große Projekte angegangen. Dazu zählt in erster Linie die Begleitung der Ortskernsanierung, in deren Verlauf er sich nachhaltig der Reaktivierung des ehemaligen „Gänsebrunnens“, der Neukonzeption des Brunnens vor dem Alten Rathaus und zu guter Letzt auch der endgültigen Verwendung des historischen Brunnens am heutigen Rathaus widmete.

Viele Verdienste erworben

Als Mitinitiator der unvergesslichen Heimattage 2002 zum Abschluss der Ortskernsanierung bleibt sein Wirken in Erinnerung und er wirkte auch lange Zeit im Kuratorium der daraus entstandenen Bürgerstiftung Mudau mit. In seine Wirkungszeit fiel außerdem die dreimalige Erweiterung des Baugebiets Brückengut, die Ausweisung des neuen Gewerbegebietes „Stöckig“, die Vergrößerung des Gewerbegebietes „Untermudauer Straße“ und die Ansiedlung des Bio-Massekraftwerks in der Steinbacher Straße.

Damit nicht genug hatte Kurt Müller zu Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen verschiedener Wasserversorgungs- und gemeindlicher Baumaßnahmen auch im Friedhofs- und Schulwesen die Hände im Spiel. Darüber hinaus lag ihm die Neugestaltung des Kinderspielplatzes im Jahre 2005 sehr am Herzen. Ebenso wurden unter seiner Regie das Kriegerdenkmal Mudau und das Priestergrab auf dem Friedhof in Mudau zu neuem Glanz gebracht. Auch die Mariensäule „das Bild“, erfuhr dank seines Einsatzes 2006 eine erste Runderneuerung, um nur einen Bruchteil seiner Ortsvorsteher-Aktivitäten zu nennen.

Bis heute ist Kurt Müller ein „Unruheständler“ aus dem Bilderbuch, für den Untätigkeit auch mit nunmehr stolzen 90 Jahren ein Fremdwort ist. Den sicherlich zahlreichen gute Wünschen, vor allem für Gesundheit, schließen sich die FN gerne an. (L.M.)