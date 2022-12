Schloßau. Ein Adventskonzert als Gemeinschaftsprojekt aller großen und kleinen Sänger und Sängerin von Schloßau und Waldauerbach war die Idee des Jazz-Chors Schloßau. Diese Idee fand am dritten Adventssonntag nicht nur viele begeisterte Mitwirkende, sondern auch eine überaus gut gefüllte Kirche St. Wolfgang in Schloßau.

Das Ambiente war Dank unzähliger Kerzen märchenhaft und der Beifall nach über einer Stunde kurzweiligem Programm grandios.

Die musikalische Eröffnung gestaltete Sebastian Scheuermann würdig mit dem Präludium d-moll von Johann Sebastian Bach an der Orgel. Nach der Begrüßung durch Ilona Friedrich-Stuhl als Vorsitzende des Jazz-Chors brillierte der Gastgeber-Chor unter Dirigent Werner Scheuermann mit „Wir warten auf das Licht“, „Kling, Glöckchen, Klingeling“ und „Somebody’s knocking at your door“. Anschließend stellte ein Vortrag über den „Adventskranz“ den gelungenen Übergang zum Auftritt des Männergesangvereins Schloßau unter Leitung von Harald Schmitt dar, welcher „Weihnachtszauber“ und „Zündet die Lichter der Freude an“ zu Gehör brachte. Mit „Hymne an die Nacht“ und „Engel haben Himmelslieder“ bewies der Männerchor später noch einmal sein Können.

Doch zuvor begeisterte der Projektchor der Grundschule Schloßau unter Stabführung von Markus Wellm mit „Singen wir im Schein der Kerzen“, „Wenn es schneit“ und „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ und gemeinsam mit dem Jazz-Chor schwelgten die Kids „In der Weihnachtsbäckerei“.

„Gedanken einer Kerze“ leiteten dann verbal zum letzten Programmteil des Konzerts über, in dem der Jazz-Chor schwungvoll „This little light of mine“, „Fröhliche Weihnacht“ und „Happy X-Mas“ schmetterte, um nach den dankenden Schlussworten von Ilona Friedrich-Stuhl mit dem Männergesangverein Harmonie Schloßau den offiziellen Schlusspunkt mit Händels „Tochter Zion“ zu setzen. Dabei waren die Konzertbesucher eingeladen, Strophe zwei und drei mitzusingen. Ein Hoffnung gebendes Gedicht mit dem Titel „Sternenbesuch“ begleitete die Gäste gefühlsmäßig erwärmt durch das harmonische Zusammenwirken der Schloßauer Klangkörper nicht nur in eine kalte Winternacht, sondern auch in eine erwartungsvolle letzte Adventswoche.