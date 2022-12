Abschluss mit Pauken und Trompeten

Mudau. „Welcome back!“ hatte der Musikverein „Harmonie 1872“ Mudau das Abschlusskonzert seines 150-Jahr-Jubiläumsjahrs tituliert und im wahrsten Sinn der Bedeutung auch mit Pauken und Trompeten gefeiert. Gleichzeitig hatte der neue musikalische Leiter Jürgen Schmid unter dem Beifall der „ausverkauften“ Odenwaldhalle seine Feuertaufe bestanden und war bei den Mudauern „angekommen“.

Das bestätigte dem Jubiläumsverein auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger am Ende des fast dreistündigen Konzerts in der Odenwaldhalle, der sich im Namen des begeisterten Publikums bei den Musikerinnen und Musikern für den tollen Abend bedankte, der das ganze Spektrum der Musik und das Können der Agierenden gezeigt habe.

Die Eröffnung des Jahreskonzerts liegt traditionell in den Händen der Jugendkapelle, die sich in Mudau die „m&m’s“ nennen und unter Stabführung von Julia Pittner nach „Rhythm of the world“ und „Pirates of Rock“, märchenhaft verbal unterstützt von Melina Schmitt, die Geschichte von „Cinderella“ präsentierten.

Leider war die Videovorstellung des Musikernachwuchses und deren Ansage aus technischen Gründen nicht zu verstehen, doch das hinderte das begeisterte Publikum nicht, die Präsentation der m&m’s mit langanhaltendem Beifall und „Zugabe“-Rufen Wert zu schätzen.

Mitglieder geehrt

Die anschließende Umbaupause nutzte Herbert Münkel als Präsident des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland zur Würdigung langjähriger verdienter Musiker des Vereins.

So erhielten die Ehrennadel in Silber des Bundes Deutscher Blasmusikverbände für 25 Jahre als aktive Musiker Stefan Schüßler, Martina Drabinski und Rebekka Kohler. Diese Ehrungen wurden noch übertroffen durch 40 Jahre Musikertätigkeit und der Ehrennadel in Gold an Ralf Fabrig, Klara Müller und Antje Sordel sowie von Norbert Banschbach, der seit unglaublichen 60 Jahren als aktiver Musiker, aber auch in allen möglichen Ehrenämtern dem Musikverein zur Verfügung steht.

Die Glückwünsche der Trachtenkapelle erklangen im Eröffnungsstück „Des großen Kurfürsten Reitermarsch“ bevor die Musikerinnen und Musiker unter Stabführung von Jürgen Schmid „Sei uns gegrüßt“ intonierten, das als Festmusik zum Empfang des Königs Friedrich August von Richard Wagner komponiert worden war.

Fetzig und unter der kurzweiligen Moderation von Katharina Schwing und Rebekka Kohler ging es dann weiter mit der Titelmusik zu „Lawrence of Arabia“ und „At World’s End“ aus Pirates of the Caribbean.

Nach der Pause nahmen die Musiker und Musikerinnen ihr Publikum mit auf eine rasante Achterbahnfahrt über den Jahrmarkt. In „A Fairground Suite“ erlebten die Zuhörer die Geisterbahn, das Riesenrad und eine Monsterachterbahn, bevor sie mit einem beruhigend, harmonischen Medley in das Lebensgefühl der Flower-Power-Zeit entführt wurden und dann noch bei „Shallow“ dahinschmelzen konnten. ein schwungvolles Medley der Pop-Gruppe „Toto“ beendete das offizielle Konzert, doch die Trachtenkapelle ließ sich von den lautstarken „Zugabe“-Rufen und den Standing Ovations gerne erweichen und lieferte den schmissigen „Fliegermarsch“, nachdem sich Rebekka Kohler als Sprecherin des Vorstandsteams bei allen bedankt hatte, die zum Gelingen des Abends vor, auf und hinter der Bühne beigetragen hatten.

Abschließend wurde das Publikum eingeladen, „Leise rieselt der Schnee“ mitzusingen. L.M.