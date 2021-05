8244 Euro für den Kinderspielplatz Schloßau

Schloßau. Wenn viele etwas gemeinsam tun, dann lässt sich mehr erreichen: Dieser ebenso einfachen wie erfolgreichen Idee folgt „Viele schaffen mehr“, die Crowdfunding-Initiative der Volksbank Franken eG. Auf dieser Plattform warb der Jugendkeller Schloßau um finanzielle Unterstützung für das Projekt „Kinderspielplatz Schloßau“. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hat sich der Einsatz gelohnt: Mit 8244 Euro wurden 164 Prozent des gewünschten Spendenziels in Höhe von 5000 Euro erreicht. Die Volksbank Franken unterstützte das Vorhaben des Vereins mit 2500 Euro. Bereichsleiterin Heike Kohler-Mackert nahm die offizielle Spendenübergabe am Spielplatz in Schloßau vor. / pm

