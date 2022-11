„70er“ tauschten Erinnerungen aus

Scheidental. Kürzlich verbrachte der Jahrgang 1952 schöne Stunden in Scheidental. Eingeladen dazu hatten Bruno Hofmann und Klaus Schork. Treffpunkt für die „70er“ und die es noch werden wollen, war der Bürgersaal des ehemaligen Rathaus. Anschließend unternahm man einen Spaziergang zum Neubaugebiet „Neuer Garten II“, wo sich die „Auswärtigen“ von den regen Bautätigkeiten beeindruckt zeigten. Nach gemeinsamem Mittagessen folgte eine Ortsrunde durch Unterscheidental mit Besuch der „100-jährigen Kapelle mit Kriegerdenkmal“, vorbei an der dortigen ehemaligen Schule. Nach einem Besuch des Friedhofes gab es Kaffee und Kuchen. Für alle war es wichtig, am Abend die Heilige Messe zu besuchen, bestellt für die ehemaligen Lehrer und Pfarrer sowie den in diesem Jahr verstorbenen Jahrgangskameraden Wolfgang Bauer. Den Abschluss verbrachte man im Bürgersaal bei einem Vesper und verabschiedete sich mit dem Wunsch auf ein erneutes Wiedersehen in fünf Jahren. Bild: Klaus Schork

