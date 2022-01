46 400 Euro an 15 Institutionen übergeben

Amorbach/Mudau. Selbst die Übergabe von Fördermitteln gestaltet sich in Zeiten von Corona schwierig. Deshalb überreichten Sofie Klopsch vom Vorstand der Joachim und Susanne Schulz-Stiftung und Projektleiterin Heike Roßbach stellvertretend für alle 15 Institutionen nur der Bürgerstiftung aus Mudau und dem Verein „Im Leben helfen“ aus Miltenberg ihre Förderbescheide des zweiten Halbjahres 2021 persönlich.

Insgesamt umfasst die Herbstförderung der Stiftung 46 400 Euro. Begünstigte sind die Parzival Mittelschule, der Tennisclub, das Karl-Ernst-Gymnasium sowie die Bücherei St. Gangolf in Amorbach, der Verein Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach, der Musikverein Reichartshausen-Neudorf, der Musikverein Schloßau, der Spielplatz Steinbach, der VfR Scheidental, die Berufsbildungsstätte Himmelthal, der Kindergarten, die Bürgerstiftung und den Musikverein aus Mudau, der „Verein im Leben helfen“ Miltenberg sowie der Darmstädter Konzertchor.

Nachdem der „Verein im Leben helfen“ seine Förderung am Freitagmorgen überreicht bekommen hatte, war am Nachmittag die Bürgerstiftung Mudau als Repräsentant für die Region Mudau, vertreten durch ihren Vorstandsvorsitzenden Wilhelm Schwender, glücklich über die Bewilligung von 5000 Euro. Seit Beginn der Antragsförderung wird die Bürgerstiftung Mudau jährlich mit Fördergeldern berücksichtigt. Die Bürgerstiftung, die seit 2004 zum Ziel hat, das Gemeinwesen der Gemeinde und Region Mudau zu stärken, erhält mit den Zuwendungen jährlich die Möglichkeit, Kleinanträge der umliegenden Vereine zu bewilligen. Wie Sofie Klopsch erläuterte, wurden in den vergangenen elf Jahren fast 400 Anträge mit einer Gesamtfördersumme von knapp 1,8 Millionen Euro bewilligt. Allein 2021 wurden gemeinnützige Vereine und Einrichtungen mit 62 700 Euro gefördert. Die Region um Amorbach und Mudau profitierte seit der Stiftungsgründung von über 3,3 Millionen Euro.

Neben der Antragsförderung zählen dazu auch die stiftungseigenen Konzepte, das Mint-Bildungsprogramm „expirius“ und Deutschlands längster Mint-Erlebnisweg, der „Smart Pfad“. Wie Klopsch weiter ausführte, werde das operative Geschäft um einen Baustein erweitert. Auf über 150 Quadratmetern soll im ehemaligen Kutscherhaus auf dem Stiftungsanwesen in Amorbach das Schülerforschungszentrum Odenwald entstehen. Damit soll die wissenschaftliche und technische Neugier von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefördert und dem Fachkräftemangel im ländlichen Raum entgegengewirkt werden.

Doch damit nicht genug: unter dem Slogan „Hier und Jetzt: Klima. Zukunft. Gestalten.“ will die Schulz-Stiftung den Umweltschutz in der Region in den Mittelpunkt rücken und gemeinnützige Klimaschutzprojekte unterstützen. L.M.