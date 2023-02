Mudau. Weit über 40 „aldi Weiber“ zogen am Schmutzigen Donnerstag durch Mudi, um Frohsinn und durchaus auch die ein oder andere Spitze zu verteilen.

Vor allem Geli Sacher redete bei der Station im Rathaus Tacheles: „Was hoscht Du Mini-Borchemeeschter an dem Satz „Unser Dorf soll schönner wern“ eigentlich net vuschtanne? Du unnerschreibscht jo jeden Dreck!“ Trotzdem waren sich alle einig: „K’em Oort is so scheei wie in Mudi!“. sis/Bild: Simone Schölch