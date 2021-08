3600 Euro für die Kindergärten

Mudau. Die Pandemie hat der Psyche der Menschen, insbesondere der Senioren sowie von Kindern und Jugendlichen geschadet. Schlagartig war ihrem Alltag die gute Gemeinschaft bei Sport, Emotionen, Freude und Begeisterung genommen worden. Nico Dieterle und Elias Noe, die Jugendleiter der Mudauer Jugendspielgemeinschaft, wollten dieses Manko so schnell wie möglich beheben und zusammen mit ihrem Team die sportliche Aktivität und das soziale Miteinander von Vereinsseite aus anregen und das Potenzial, das in der Kraft der Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen liegt, hervorheben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee eines Spendenmarathons war geboren und wurde unter dem Motto „Sportliche Aktivität für einen guten Zweck“ Anfang Mai mit allen Spielern der Jugendmannschaften von der F- bis zur A-Jugend gestartet. Altersgerecht wurden die Strecken festgelegt, wobei die Kleinsten auch begleitete Fahrradtouren belegen konnten. Insgesamt gab es sieben Lauftage, verteilt auf zwei Wochen.

Es wurden Sponsoren im familiären Umfeld gesucht. Doch das sprach sich herum und neben den Sportvereinen TSV Mudau und FC Donebach sowie 20 privaten Spendern wurden die Schloßauer Firmen Piksa GmbH und Bäckerei Münkel sowie die Mudauer Firmen Holzbau Fischer, Metzgerei Hauk, Geras Seniorenpflege, LeuBe Zeltlogistik oHG, Sägewerk Schröpfer, Allianz Versicherung Henrich & Köhler GbR, Geflügelhof Dambach, Tankstelle Buchelt und Landbäckerei Schlär als Sponsoren gewonnen.

„Von Mudau, über Donebach, Schlossau, Scheidental und Reisenbach bis nach Alexandria – der altehrwürdigen Stadt in Ägypten – also 2696 Kilometer haben die Kinder und Jugendlichen der JSG Mudau bewältigt“, erläuterte Jugendleiter Nico Dieterle stolz die enorme Leistung der jungen Sportler. Der Erlös in Höhe von 3600 Euro soll nun zu gleichen Teilen den Kindergärten Mudau und Schloßau zugutekommen. Im Rahmen des Mudauer Sportfestes wurden schließlich die Spendengelder an Katrin Scholl, Leiterin des Kindergarten St. Marien, und an Diana Balles als Vertreterin des Kindergartens St. Wolfgang, überreichte. L.M.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2