2300 Euro für Flutopfer

Mudau. Die Flut- und Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat eine unglaubliche Hilfsbereitschaft auch im Neckar-Odenwald-Kreis ins Rollen gebracht. Auch Sportvereine müssen ums Überleben kämpfen, wie der SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929, bei dem die bis zu 2,50 Meter hohen Wellen aus Schlamm, Unrat und Wasser auf den beiden Sportplätzen sowie im Sportheim ein Bild der Zerstörung und Verwüstung hinterlassen haben. Der Schaden für den Verein wird auf bis zu 500 000 Euro geschätzt. So überlegten die Verantwortlichen von TSV Mudau und VfR Scheidental/SV Wagenschwend, wie man am schnellsten helfen könnte. Schnell war man sich einig. Es wurde beschlossen, die Eintrittsgelder aus dem Erstrundenspiel des Badischen Pokals zur Verfügung zu stellen und eine Spendenbox samt Infotafel aufzustellen. Inzwischen haben viele Zuschauer und Vereinsmitglieder ebenso wie die Seniorenmannschaften und die AH-Mannschaft zusätzlich beim Sportfest des TSV Mudau die Spendenbox „gefüttert“. So waren noch vor Ende des Sonntags über 2300 Euro zusammengekommen, die man dem SV Schwarz-Weiß zukommen lassen wird. L.M.

