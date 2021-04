Zwei Verletzte bei Unfall

Haßmersheim. Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Haßmersheim haben am Montagnachmittag zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 16.30 Uhr war ein 38-Jähriger am Steuer eines Busses von Neckarmühlbach kommend in Fahrtrichtung Haßmersheim in einer Fahrzeugschlange unterwegs. Nachdem die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsten, setzte der Busfahrer trotz unklarer Verkehrslage zu einem Überholmanöver an.

Dabei blieb der Bus mit der rechten Seite an einem vorausfahrenden Golf hängen. Zeitgleich befand sich eine 26-Jährige mit ihrem Punto im Gegenverkehr und musste wegen des Busses nach rechts ausweichen. Infolge überschlug sich der Fiat fünfmal im Grünstreifen und kam nach circa 50 Metern zum Stillstand. Dabei erlitt die 26-Jährige schwere Verletzungen. Auch ein 65-Jähriger Businsasse zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Zwei Rettungswagenbesatzungen brachten die Verletzten nach der Erstversorgung des Notarztes ins Krankenhaus. Der Punto war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von circa 13 000 Euro.