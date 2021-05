Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mosbach. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr am Freitagmorgen, gegen 10.45 Uhr, die Bundesstraße von Sinsheim kommend in Richtung Mosbach. Nachdem er sich am Mosbacher Kreuz kurzfristig nach rechts auf den Verzögerungsstreifen eingeordnete hatte, zog er plötzlich wieder nach links auf den Durchgangsfahrstreifen. Ein dahinter fahrender VW-Polo-Lenker musste deshalb stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, so die Polizei. Ein darauf folgender BMW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Polo hinten auf.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich hierbei um ein silbernes Fahrzeug gehandelt haben. Der 21-jährige Polo-Fahrer sowie der 29-jährige BMW-Lenker erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Die Polizei Mosbach sucht Zeugen des Vorfalls. Diese sollen sich mit dem Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, in Verbindung setzen.