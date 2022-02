Zauberschau mit Enzo Paolo

Mosbach. Der Zauberkünstler Enzo Paolo hat am 6. März gleich zwei Auftritte in der Alten Mälzerei. Die Familienzaubershow beginnt um 15 Uhr und bietet perfekte Unterhalt und für Jung und Alt. Am Abend findet um 19 Uhr die Zauber-Gala statt. Alle Zauberfreunde kommen an diesem Tag auf ihre Kosten und können in der Mälzerei eine atemberaubende Show erleben. Enzo ist deutscher Vize-Meister und mehrfacher Weltrekordhalter. 30 Jahre Enzo Paolo, unter diesem Motto stehen die zwei Veranstaltungen am 6. März. Die Familien-Zaubershow trägt den Titel „Wie der Hase in den Zylinder kam“. Das Beste aus 30 „wunder“ baren Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Aus Anlass seines Bühnenjubiläums feiert er eine festliche Abendgala mit einer außergewöhnlichen Show aus Zauberkunst, Comedy und Sprechtheater.

