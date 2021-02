Neckar-Odenwald-Kreis. „Gerade der handwerkliche Mittelstand ist es, der den Neckar-Odenwald-Kreis stark macht. Baden-Württemberg ist in Deutschland und Europa berühmt für die hohe Qualität seines Handwerks und seiner Industrie. Um diese Qualität zu stärken und auszubauen, setze ich mich gemeinsam mit der Faktion und der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann in der kommenden Legislaturperiode dafür ein, die Kosten für eine Meisterausbildung abzuschaffen“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Mittwoch in Mosbach.

Zuvor hatte sich Eisenmann dazu geäußert: „Wir haben in Baden-Württemberg tolle berufliche Ausbildungsmöglichkeiten, für die wir weltweit beneidet werden. Bei uns fokussiert sich aber vieles nur noch auf das Abitur und das Hochschulstudium.“

Das finde sie schade. Für sie seien akademische und berufliche Bildung absolut gleichwertig, so die Ministerin. „Wir brauchen auch in Zukunft Master und Meister. Ein Erststudium in Baden-Württemberg ist kostenlos.

Die Kosten für die Meisterausbildung tragen die Betroffenen oder deren Betriebe hingegen selbst. Hier müssen wir zwingend ansetzen. Unser Ziel ist, die zuletzt eingeführte Meisterprämie so weiterzuentwickeln, dass die Meisterausbildung kostenlos wird.“

Duale Ausbildung stärken

Peter Hauk unterstützt diese Forderung: „Wir stehen für Qualität made in Baden-Württemberg – und diese Qualität kommt von den ausgebildeten Fachkräften. Deshalb wollen wir das System der dualen Berufsausbildung weiter stärken. Die Meisterprämie, die wir 2020 eingeführt haben, war dafür ein erster wichtiger Schritt – aber dabei soll es nicht bleiben. In der kommenden Legislaturperiode wollen wir deshalb die Ausbildungskosten für die Meisterausbildung und die Meisterprüfungen abschaffen. Damit wollen wir die Zahl der Meister in den Betrieben in der Region erhöhen und auch einen Beitrag zu Qualitätssicherung und Verbraucherschutz leisten.“