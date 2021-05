Mosbach. Ein Onlinevortrag des Naturheilvereins Mosbach und Umgebung fand kürzlich zum Thema „Würde und innerer Kompass“ mit dem Referenten Stefan Spiecker statt. Spiecker ist Gründer der Regionalgruppe Würdekompass in Heidelberg. Diese Gruppe ist eine Initiative der Akademie für Potenzialentfaltung und wurde vom Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther ins Leben gerufen.

Er sagt: „Kein Mensch kann die in ihm angelegten Potenziale entfalten, wenn er in seiner Würde von anderen verletzt wird oder er gar selbst seine Würde verletzt.“ Anhand von vielen Modellen erklärte Stefan Spiecker den Unterschied von wahrem Selbstwert und an Bedingungen geknüpften Selbstwert. In der Diskussions- und Fragerunde wurde entschieden, im kommenden Jahr mit dem Referenten ein Ganztagsseminar zu veranstalten.