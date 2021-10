Wolfgang Büscher liest bei den Mosbacher Buchwochen

Mosbach. Wolfgang Büscher hat in einem Selbstversuch viele Monate in einer Jagdhütte mitten im Wald verbracht und dabei viel über den Wald, das Leben und sich selbst erfahren. Seinen autobiografischen Bericht „Heimkehr“ stellt Büscher im Rahmen der Mosbacher Buchwochen am Dienstag, 26. Oktober um 20 Uhr in der Mediathek Mosbach vor. Wolfgang Büscher hat für den Spiegel, Die Zeit, GEO, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die Welt geschrieben. Auch seine Bücher sind literarische Reportagen.

Kenntnisreich und spannend beschreibt er Fußwanderungen durch die USA (Hartland, 2011) und Osteuropa (Von Berlin nach Moskau, 2003). Die Begegnungen mit Menschen bilden ein Mosaik, das ein genaues Bild der Befindlichkeiten des jeweiligen Landes darstellt. Nun hat er genau das Gegenteil seiner großen Fernwanderungen gemacht. Er verbrachte Frühling, Sommer und Herbst in einer Jagdhütte im nordhessischen Wald nahe seines Geburtsortes.

Er freundet sich mit dem Förster an. Doch das Jahr wird ungeahnt dramatisch: Sturm, Hitze und der Borkenkäfer bringen den halben Wald um. Und noch etwas ändert alles. Die Mutter des Autors stirbt in diesem Sommer. Das Haus, in dem er aufwuchs, ist nun leer, aber voller Erinnerungen. Die Erfahrungen während dieser „Heimkehr“ werden existentieller als erwartet.

Wolfgang Büscher wurde 1951 in Volkmarsen bei Kassel geboren. Nach dem Studium der politischen Wissenschaften in Marburg arbeitete er als Journalist für viele überregionale Tages- und Wochenzeitungen im deutschsprachigen Raum. Für seine großen Reportagen erhielt er mehrere renommierte Preise (Theodor-Wolff-Preis 2002, Kurt-Tucholsky-Preis 2003, Ludwig-Börne-Preis 2006).

Seine Bücher erscheinen im Rowohlt-Verlag und wurden in viele Sprachen übersetzt. Wolfgang Büscher lebt in Berlin.

Die Mediathek veranstaltet die Lesung mit Wolfgang Büscher im Rahmen der 26. Mosbacher Buchwochen. Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach (Gartenweg 9/1, Telefon 06261/893938, E-Mail: mediathek@mosbach.de). Es gelten die aktuellen Hygieneregeln.