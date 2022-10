Wohngruppe mit neuer Küche ausgestattet

Mosbach/Buchen. „25 Küchen für den guten Zweck“: So lautete das Motto der Aktion, mit der das 25-jährige Bestehen von „KüchenTreff“ gefeiert wurde. Über den Zeitraum von fünf Monaten verloste der Einkaufsverband 25 Küchen im Wert von je 10 000 Euro.

Eine der 25 Küchen geht an die Wohngruppe Morgensonne 1 der Johannes-Diakonie Mosbach, geplant und montiert wurde sie vom lokalen „KüchenTreff“-Mitglied „KüchenGalerie Mosbach“.

Seit Anfang Oktober können sich die neun Jugendlichen über eine neue Küche freuen. Die Neun- bis Zwölfjährigen treffen sich besonders gern in der Küche, dem „Mittelpunkt unserer Wohngruppe“, wie sie selbst sagen. Dort wird gebacken und gekocht, es werden neue Gerichte ausprobiert, die Jugendlichen essen gemeinsam und haben die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen. Die vorherige Küche war schon seit Jahrzehnten im Einsatz und musste dringend erneuert werden. Da kam die Aktion von „KüchenTreff“ gerade recht.

Charlotte Gundel, Mitarbeiterin von KüchenGalerie Mosbach, ist zum Start der Kampagne extra zu verschiedenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Region gefahren, um sie dort bekannt zu machen. „Für unser Team und mich ist dies ein Herzensprojekt“, sagt sie. „Soziales Engagement finden wir sehr wichtig – auch außerhalb dieser Jubiläumsaktion.“

Mit Fundraiserin Karin Wacker von der Johannes-Diakonie, die für die Spendengewinnung zuständig ist, wurde die Bewerbung für die Küche eingereicht – und den Rest erledigte das Losglück.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese gemeinnützige Aktion unseres Verbandes unterstützen und damit in der Region Gutes tun konnten“, sagt Marco Gundel, der mit Michael Schmidt „KüchenGalerie Mosbach“ führt.

Übrigens: Auch die Kinder des Caritasverbandes im Neckar-Odenwald-Kreis hatten sich für eine neue Küche beworben, allerdings blieb das Losglück aus. Doch „KüchenGalerie Mosbach“ wollte dies so nicht stehenlassen und fand eine Ausstellungsküche, die auch farblich perfekt zur Caritas passt – so werden nun auch bei der Caritas in Buchen täglich über 20 Kinder in einer neuen Umgebung bekocht.