Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Mosbach - Mehrere verendetet Tiere wurden gefunden / Spekulationen über verstreute Giftköder Wo sind die Mosbacher Tauben?

Sie spazierten über den Marktplatz, saßen in Scharen auf Stromleitungen bei der Kirche und eroberten Dachstühle: Tauben waren in den letzten Monaten in großer Zahl in Mosbach zu beobachten. Doch in den vergangenen Tagen wurden sie plötzlich weniger oder verschwanden ganz aus den Gassen.