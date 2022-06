Wildunfall bei Billigheim - eine Person verletzt

Billigheim. Bei einer Kollision mit einem Reh wurde ein 27 Jahre alter Opelfahrer leicht verletzt. Der Mann war am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Landesstraße 586 von Waldmühlbach in Richtung Billigheim unterwegs. Dort überquerte ein Reh

unvermittelt die Fahrbahn. Der 27-Jährige wich aus, kam mit seinem Auto ins Schleudern und fuhr einen Hang hinunter. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

