Werke von Bach zu hören

Mosbach. Die vierte „Gutleutmusik um 3“ diesen Jahres findet am Sonntag, 28. August, um 15 Uhr in der Gutleutkapelle am Mosbacher Friedhof mit der Harfenistin Bettina Linck statt. Die freischaffende Harfenistin hat sowohl solistisch als auch im Duo mit dem Flötisten Martin Schmidt schon mehrmals in Mosbach konzertiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dem halbstündigen Konzert wird sie Werke von J. S. Bach, Louis Spohr und dem Spätromantiker Gabriel Pierné spielen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende beim Ausgang wird gebeten.

Bettina Linck musiziert in er Gutleutkapelle. © Bernd Hentschel