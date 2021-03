Mosbach. Nach mehr als 20 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz in Mosbach tritt Gerhard Weidner in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge als Leiter für die sozialen Dienste tritt ab dem 1. Juni Stefan Kohler an. Der 44-jährige Heilerziehungspfleger und Altenpfleger arbeitet bereits seit Jahresbeginn beim DRK in Mosbach und wird derzeit von Weidner in das Aufgabenfeld eingeführt.

Als Jugendlicher in den USA

AdUnit urban-intext1

Kohler ist in Bad Mergentheim geboren, verbrachte einen Teil seiner Jugend in den USA und absolvierte nach der Realschule und dem kaufmännischen Berufskolleg seine Berufsausbildung an der heutigen Johannes-Diakonie in Mosbach.

Stefan Kohler sammelte über viele Jahre berufliche Erfahrungen und Leitungskompetenzen in der Behindertenhilfe, Altenhilfe und zuletzt psychiatrischen Fachpflege im stationären Bereich. Ab 2007 war er als Pflegedienstleiter und stellvertretender Heimleiter einer Einrichtung in Bad Mergentheim tätig. Dort blieb er bis Ende 2020, bevor sein Weg nun zum DRK und zurück nach Mosbach führte.

„Ich freue mich außerordentlich beim Kreisverband des DRKs in Mosbach tätig zu sein und meine beruflichen Erfahrungen einbringen zu können. Die sozialen Dienstleistungsangebote im Kreisverband sind umfassend und suchen ihresgleichen. Es ist mir ein Anliegen die Hilfsangebote mitzugestalten und prospektiv weiterzuentwickeln“, erklärt Stefan Kohler zum Antritt seiner neuen Stelle.

AdUnit urban-intext2

Kohler ist verheirateter Familienvater von drei Kindern und lebt in Oberwittstadt. Öffentlich vorgestellt werden soll der neue Leiter für die sozialen Dienste auch im Rahmen der Verabschiedung seines Vorgängers Gerhard Weidner im Juni.