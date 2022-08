Neckarelz. Die KZ-Gedenkstätte Neckarelz lädt wieder am letzten Sonntag im August, also dem 28. August, zu einer geführten Wanderung auf dem Geschichtslehrpfad „Goldfisch“ in Obrigheim ein. Der Pfad verbindet die oberirdischen Reste von zwei unterirdischen Fabriken mit dem Tarnnamen „Goldfisch“ und „Brasse“. Hinter den harmlos klingenden Fischnamen verbirgt sich ein Rüstungsprojekt von Daimler-Benz, das im Jahr 1944/45 insgesamt 10 000 Menschen in die Region brachte. Diese arbeiteten für ein Flugzeugmotorenwerk in den Stollen der Gipsgrube Obrigheim: KZ-Häftlinge, deutsche Arbeiter, „Fremdarbeiter“ aus West- und Osteuropa – gemischt und doch getrennt.

Treffpunkt für die Wanderung ist ab 15.15 Uhr die Bushaltestelle „Gardinenfabrik Obrigheim“ an Hochhäuser Straße, gestartet wird um 15.30. Die Wanderstrecke des Rundwegs ist circa 2,5 Kilometer lang und verläuft großenteils im Schatten; die Stollen-Anlage wird dabei nicht betreten. Allerdings ist der Weg nicht barrierefrei, ein Treppenweg von 100 Stufen muss überwunden werden. Auch bei trockenem Wetter wird festes Schuhwerk empfohlen.

Parkmöglichkeiten gibt es im Industriegebiet Obrigheim (Neckarstraße), nicht am Start des Pfades beim Eisenbahntunnel parken. Die Leitung hat Dorothee Roos; bei starkem Regen fällt die Wanderung aus.