Waldbrunn. Die Gemeinde Waldbrunn forciert den Wechsel von der Kupfervergangenheit in die Glasfaserzukunft. Bürgermeister Markus Haas hat mit der BBV Deutschland 17 Verträge für den Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften und Einrichtungen an das Glasfasernetz abgeschlossen.

Zukünftig mit 300 Mbit/s im Up- und Download versorgt werden unter anderem die Kindergärten in Waldkatzenbach, Strümpfelbrunn und Oberdielbach, das Bürgerhaus Weisbach, die Katzenbuckel-Therme, die Winterhauch Grundschule, das Rathaus in Waldbrunn, der Bauhof sowie die Feuerwehrgerätehäuser in Strümpfelbrunn, Schollbrunn, Waldkatzenbach und Mülben.

„Zur Glasfaser gibt es für die digitale Zukunft von Waldbrunn keine Alternative“, betonte Bürgermeister Markus Haas im Rahmen der Vertragsunterzeichnung. hof