Vorwurf: Schwerer Missbrauch

Mosbach. Die Große Jugendkammer am Landgericht Mosbach verhandelt in der kommenden Woche einen Fall von Kinderpornografie. Dem mutmaßlichen Täter wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in 17 Fällen sowie die Beschaffung beziehungsweise der Besitz kinderpornografischer Schriften in zehn Fällen vorgeworfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem 39 Jahre alten Angeklagten wird zur Last gelegt, er habe in den Jahren 2015 bis 2017 seine beiden minderjährigen Töchter sexuell missbraucht, wobei er in einem der Fälle ein Video der Tat angefertigt haben soll. Dem Angeklagten wird ferner vorgeworfen, er habe sich zwischen Juli 2019 und April 2020 in neun Fällen kinderpornografische Schriften beschafft und in einem weiteren Fall kinderpornografische Schriften besessen zu haben.

Für die Verhandlung sind zwei Tage angesetzt: 17. und 24. Februar, jeweils ab 9 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2