Von Töpferware bis zum Holzspielzeug

Mosbach. Zum Abschluss der Mosbacher Erlebnismärkte 2021 steht zwei Tage lang kunsthandwerkliches Schaffen im Mittelpunkt. Am 6. und 7. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr, lädt der Kunsthandwerkermarkt die ganze Familie ein, ausgiebig in der Stadt und an den bunten Händlerständen zu bummeln. Ob Töpferware, Holzspielzeug, handgenähte Taschen und Gürtel, gedrechselte Kerzenständer, Lampen aus Treibholz, handgefertigter Schmuck oder Figuren aus Schmiedeeisen – hier findet man sicher ein neues Lieblingsstück für Haus und Garten.

Die Mosbacher Fachgeschäfte laden sowohl am Samstag als auch am verkaufsoffenen Sonntag jeweils bis 18 Uhr zum Bummeln, Schlendern und Shoppen in die Innenstadt ein.