Viel Spaß am Spielen

Mosbach. Die Stadt wird am Samstag, 21. Mai, zum Spielplatz für groß und klein. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Stationen, die für Spaß, Bewegung und fröhliches Miteinander sorgen. Im Bereich zwischen Volksbank und Sparkasse finden Aktionen des Vereins „Spielplatzpiraten“ aus Buchen statt. Neben einem Bücherzelt betreut dieser auch die verschiedenen Bewegungsspielgeräte des Spielmobils vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. Ebenfalls vor Ort ist die Feuerwehr Mosbach und deren Jugendfeuerwehr mit zwei Fahrzeugen. In der unteren Fußgängerzone kann man mit der Volkshochschule kreativ basteln oder mit einem Jongleur dessen Kunst selber ausprobieren.

Am Markt- und Kirchplatz gibt es zahlreiche, vom Mehrgenerationenhaus betreute Spieltische, ein Glücksrad und Puzzles der Landeszentrale für politische Bildung BW, eine T-Wall der AOK, Riesenbauklötze und eine Teddyklinik. Im Anschluss an den Wochenmarkt wird am Nachmittag auf dem Marktplatz ein kleiner Fahrparcours durch die Johnnes-Diakonie angeboten.

„Drucken was das Zeug hält“, lautet das Motto der Druckwerkstatt im Hospitalhof, und nebenan in der Farbgasse lädt der Kinderschutzbund ein, am Glücksrad zum Thema Kinderrechte zu drehen und sich an zahlreichen verschiedenen Aktionsspielen zu beteiligen. Bunt und groß wird es im Gartenweg und am Boulevard. Dort stehen Straßenmalen, XXL-Spiele, und Riesen-Mikado auf dem Programm.

Der Außenbereich der Mediathek mit Riesen-Jenga und Memo-Marathon ist ein weiterer Anziehungspunkt. Im Jugendhaus in der Alten Bergsteige geht es sportlich zu, wer schon immer mal Inliner fahren, Tischtennis oder Teq-Ball ausprobieren wollte, ist dort genau richtig. Auch die Fachgeschäfte sind aktiv dabei, neben eigenen Spielideen können vor den Geschäften Brettspiele ausprobiert werden. Wer vom Spielen noch nicht genug hat, kann sich in der Bücherei St. Cäcilia Spiele für Zuhause ausleihen.