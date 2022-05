Viel Musik im Angebot

Mosbach. Ein großes musikalisches Wochenende erwartet die Musikfreunde aus Mosbach und der Umgebung am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Mai. Veranstaltet von der Stadt Mosbach, dem Bezirkskantorat und der Tourist Information, mit der Musikschule Mosbach als Kooperationspartnerin, finden vier Konzerte statt, so dass das Mosbacher Konzertpublikum voll auf seine Kosten kommt. Die Bevölkerung ist bei freiem Eintritt willkommen.

Vom 26. Mai bis 29. Mai ist eine Delegation von Musikern aus der französischen Partnerstadt Château-Thierry in Mosbach zu Gast. Die Musiker werden in der Fußgängerzone ihr Können zeigen und am Samstag, 28. Mai, um 16 Uhr gemeinsam mit der Musikschule Mosbach im Großen Saal der Alten Mälzerei auftreten. Das bekannte Musikmärchen „Peter und der Wolf“ erzählt die Geschichte des kleinen Peters, der die Katze vor dem Wolf rettet und diesen zusammen mit dem kleinen Vogel fängt und in den Zoo bringt. Dabei wird jede Person mit einer ganz charakteristischen Musik beschrieben. Musikpädagogin und Gesangssolistin Anna-Lena Kolbenschlag von der Musikschule Mosbach und ein Holzbläserquintett in der Besetzung Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn aus Château-Thierry erzählen und musizieren das bekannte Stück von Sergei Prokofjew. Das Kinderkonzert wird von der Städtepartnerschaftsbeauftragten der Stadt Mosbach in Zusammenarbeit mit der Musikschule Mosbach veranstaltet und findet im Rahmen eines gemeinsamen Musikwochenendes statt.

Buntes Angebot

Weitere Termine, die Musikliebhaber nicht verpassen sollten, sind am Samstag von 10.30 bis 11.15 Uhr die „Musik zur Marktzeit“ in der Stiftskirche, in der drei Ensembles aus Château-Thierry unter der Leitung von Yves Pichard musizieren. In dem vom evangelischen Bezirkskantorat veranstalteten Konzert sind unter anderem Werke von Farkas, Grieg und Tschaikowsky zu erleben.

Bei der von der Tourist Information präsentierten „Gutleutmusik um 3“ am Sonntag von 15 bis 15.30 Uhr spielen Kjell Pauling (Blockflöten) und Eva Binder (Violoncello) Werke von unter anderem Telemann, Blavet und Corelli. Am Sonntag endet das Musikwochenende mit einem Chorkonzert mit dem KammerChor Saarbrücken, das von 17 bis 18.30 Uhr in die Stiftskirche einlädt.

Unter Leitung von Georg Grün dürfen sich die Besucher auf „Letzte Lieder – Vom Rückschauen und Loslassen“ mit Helmut Winkel an der Violine freuen. Gespielt werden Werke von Brahms, Max Reger und Richard Strauss. Veranstalter ist das Bezirkskantorat Mosbach.