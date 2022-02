Verletzte Person gerettet

Binau. Einen Spaziergänger mussten die Einsatzkräfte am Dienstagmittag aus unwegsamen Gelände bei Binau retten. Der 65-Jährige war von dem Weg abgekommen und gestürzt. Hierbei verletzte sich der Mann, so dass er sich nicht allein aus

seiner misslichen Lage befreien konnte. Durch die gemeinsamen Anstrengungen der Kräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnte der Spaziergänger geborgen werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

