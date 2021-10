Verhandlung abgebrochen

Mosbach. Der Vorwurf in der Anklageschrift von Staatsanwalt Thorsten Zetsche wiegt schwer: Am 14. April soll Mahmoud J. H. am Bahnhof in Neckarzimmern eine hochschwangere Frau verletzt und ausgeraubt haben. Als die Frau die Treppe einer Unterführung hinuntergegangen war, habe ihr der Somalier Tritte in den Rücken versetzt. Dadurch sei sie mehrere Stufen hinuntergestürzt. Auch danach habe der 38-Jährige nicht von seinem Opfer abgelassen und der Frau mehrfach auf Kopf und Oberkörper geschlagen und sie getreten. Schließlich habe er ihr die Handtasche vom Hals gerissen und samt Mobiltelefon gestohlen. „Er hat erst von ihr abgelassen, als sie gedrohte hat, die Polizei zu rufen“, so der Staatsanwalt am Montag in der Verhandlung vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach.

Die Vorsitzende Richterin, Dr. Barbara Scheuble, wollte von dem Angeklagten mehr über dessen Werdegang und den Ablauf der Tat im April erfahren. Die Kommunikation über eine Dolmetscherin für Italienisch gestaltete sich jedoch so schwierig, dass das Gericht die Verhandlung nach gut einer Stunde abbrechen musste. Um ein faires Verfahren gewährleisten zu können, soll nun beim Fortsetzungstermin ein zusätzlicher Dolmetscher für Arabisch anwesend sein. Zuvor hatte der Angeklagte auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin zu Protokoll gegeben, dass er neben Italienisch auch gut Arabisch spreche. Seinen Angaben zufolge war er seit seiner Flucht aus Somalia im Jahr 1993 über Saudi-Arabien, Syrien, die Türkei, Griechenland, Italien und die Schweiz im März 2017 nach Deutschland gekommen.

Dr. Kaweh Tabakhtory-Fard, der als Sachverständiger geladen war, stufte den Angeklagten trotz der Kommunikationsprobleme als verhandlungsfähig ein. Seiner Einschätzung nach verstehe der 38-Jährige die ihm gestellten Fragen. Bei seinen Antworten zum Alkohol- und Drogenkonsum blieb Mahmoud J. H. jedoch eher vage. Er räumte ein, Kokain, Speed, Marihuana und Ecstasy konsumiert zu haben. Als es um konkrete Zeiträume und Mengen ging, geriet die Verhandlung jedoch endgültig ins Stocken.