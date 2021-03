Mosbach. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erging am Montag am Amtsgericht Mosbach ein Urteil. Hintergrund waren Schießübungen auf dem Gelände des „Trainingscenters Retten und Helfen“ in Mosbach im Juni 2018. Dem Angeklagten wurde fahrlässiges unerlaubtes Führen einer Schusswaffe in Tateinheit mit vorsätzlichem Erwerb und Besitz verbotener Waffen zur Last gelegt.

Das Prozessergebnis: Das Verfahren wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten vorläufig gegen Zahlung einer Geldauflage von 1000 Euro eingestellt. Der Angeklagte hat auf die Rückgabe der Waffen – es handelte sich um eine Airsoftlangwaffe mit Zielscheinwerfer und zwei Messer –verzichtet. Angeklagte gelten bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.