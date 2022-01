Unfallflucht begangen

Mosbach. Hohen Sachschaden verursachte der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstag, gegen 15 Uhr, an der Kreuzung Kantstraße/Flurstraße in Diedesheim. Der 50-Jährige wollte von der Flurstraße aus kommend nach links in die Kantstraße abbiegen. Dabei beschädigte er nicht nur einen dort geparkten BMW, sondern auch eine Mauer sowie ein Verkehrszeichen. Nachdem der Kraftfahrer den Schaden begutachtet hatte, stieg er wieder ein und fuhr weiter. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 22 590 Euro. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, welche den Schadensverursacher wenig später in der Nähe antraf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Führerschein des 50-Jährigen beschlagnahmt. Der Mann muss zudem mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen.

