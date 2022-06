Unfall mit Rettungswagen

Mosbach. Zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw kam es am Samstagmittag in Mosbach. Ein 29-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem Rettungswagen auf der Hauptstraße unterwegs. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Einsatzfahrt. Der Rettungswagen näherte sich der Kreuzung zur Sulzbacher Straße, an der zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage ausgefallen war. Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige mit ihrem VW von links an die Kreuzung heran und wollte geradeaus Richtung Mosbacher Krankenhaus fahren. Die VW-Fahrerin nahm das Martinshorn wahr, konnte jedoch nicht erkennen woher das Einsatzfahrzeug kam und fuhr daher vorsichtig in die Kreuzung ein. In diesem Moment fuhr der Rettungswagen gegen die Beifahrerseite des VW. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, so der Polizeibericht. An den Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 17 000 Euro.

