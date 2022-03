Über Verkehrsinsel gefahren

Mosbach. Mit seinem Suzuki fuhr ein alkoholisierter 32-Jähriger am Samstag gegen 20.30 Uhr über eine Verkehrsinsel in der Neckarburkener Straße in Mosbach. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort, bis er auf Höhe einer Tankstelle von Zeugen zum Anhalten bewegt werden konnte. Bei der Kollision hatte der Suzuki nicht nur sein Kennzeichen verloren und ein Verkehrszeichen überfahren, sondern wurde ebenfalls so stark beschädigt, dass er Betriebsstoffe verlor. Er musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer war ebenso wenig fahrbereit wie sein Auto. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab über zwei Promille. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 4000 Euro. Der 32-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

