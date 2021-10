Über Probleme kleiner Kommunen diskutiert

Neckarzimmern. Im Anschluss an eine Informationsveranstaltung in der Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr besuchte eine Delegation der SPD-Kreistagsfraktion gemeinsam mit Landrat Dr. Achim Brötel das Bürgermeisteramt in Neckarzimmern.

Einschränkende Bedingungen

Bürgermeister Christian Stuber informierte die Gäste über die aktuelle Entwicklung in der Gemeinde Neckarzimmern. Dabei ging er auch auf die problematischen Rahmenbedingungen ein, die eine Entwicklung der Gemeinde sehr ungünstig beeinflussten. Naturschutzgebiete, Straßen- und Schienenlärm, Überschwemmungsgebiete und restriktive Planungsvorgaben erschwerten regelmäßig die Umsetzung vieler Projekte. Stuber wünschte sich mehr Flexibilität in konkreten Einzelfällen und bat die Mitglieder des Kreistages im Rahmen ihrer Möglichkeiten um Unterstützung bei der Realisierung von verschiedenen Vorhaben in der Gemeinde.

Die Fraktionsvorsitzende Heide Lochmann bedankte sich beim Bürgermeister für die offene Aussprache. Durch das interessante Gespräch wurden viele Problembereiche deutlich, die insbesondere bei kleineren Kommunen die Weiterentwicklung erschweren.

Sie sagte zu, dass die Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion weiterhin ein offenes Ohr für die Belange der Gemeinde Neckarzimmern haben werden, um die positive Weiterentwicklung der Gemeinde zu unterstützen.

