Mosbach. Ganz dem Herbst und seinen prachtvollen, leuchtenden Farben, den schmackhaften Speisen und kunsthandwerklichen Dekorationsideen gewidmet ist der Kürbismarkt, der am Samstag, 1. Oktober in die Altstadt einlädt. Die Besucher erwartet an den zahlreichen Verkaufs-, Aktions- und Informationsständen traditionelles Handwerk aus früheren Zeiten, eine große Kürbisvielfalt, schöne Floristik und Keramik, Gestricktes und Gefilztes sowie allerlei herbstliche Produkte zum Pflegen und Verzehren.

Mitmachangebot

Um 10 Uhr startet das Mitmachangebot mit Kürbisschnitzen und Kinderschminken. Ab 11 Uhr unterhält „Smirnoff Light – Unplugged Formation“ auf der Bühne am Kirchplatz. Eine Stunde später beginnt die Stadtführung „Mosbacher Fachwerk“ an der Tourist Information am Marktplatz. Ebenfalls am 1. Oktober startet im Hospitalhof und im Rathaussaal der zweitägige Buchmachermarkt, der am Sonntag um einen Bücher(floh)markt am Marktplatz erweitert wird.

Papier in allen Facetten

Das ganze Wochenende über laden zahlreiche Ausstellende ein, Papier in allen seinen Facetten zu erleben, darunter den Handsatz wie zu Gutenbergs Zeiten über Kalligraphie, ausgefallene Papierobjekte bis zum Scherenschnitt. Die Angebotspalette zum Anfassen und Kaufen wird ergänzt durch spezielle Aktionen für alle zum Mitmachen wie Papierschöpfen, Plakatdruck auf der Kniehebelpresse und Papierfalten.

Zusätzlich zur regulären Öffnung des Stadtmuseums am Sonntag kann man bereits am Samstag die Sonderausstellung „Wortklauberei“ von 15 bis 18 Uhr besuchen. Am Sonntag sind dann zusätzlich auch die anderen Museumsabteilungen regulär geöffnet.

Die Mosbacher Fachgeschäfte bieten am Samstag außerdem bis 16 Uhr die Möglichkeit zu einem ausgedehnten Einkaufsbummel in der Innenstadt. Ausführliche Informationen, die Öffnungszeiten und das komplette Programm gibt es unter www.mosbach.de sowie über Facebook.