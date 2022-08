Elztal. Der Polizeiposten Schefflenz sucht Personen, die Hinweise auf einen Fall von Jagdwilderei in Elztal am vergangenen Freitag geben können. Der Jagdpächter des Jagdbogens I in Rittersbach fand bei Muckental rechts der Landstraße ein verendetes Reh auf. Dieses wies einen Einschuss am Herz auf, welcher von einem Kleinkaliber stammen könnte.

