Mosbach. Das Kriminalkommissariat Mosbach ermittelt aktuell wegen eines Vorfalls, der am Samstag, gegen 14.30 Uhr, auf dem Schießstand in der Limbacher Straße in Mosbach zum Tod eines 62-Jährigen geführt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Schütze einen Schuss aus einer Langwaffe abgeben. Dabei kam es im Bereich des so genannten Verschlusses offenbar zu einer Explosion, wodurch der Mann schwere Verletzungen im Gesicht erlitt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein ebenfalls anwesender 62-Jähriger wurde vermutlich von Splittern getroffen und dadurch so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle seinen Verletzungen erlag.

Mehr zum Thema Polizei ermittelt: Langwaffe sichergestellt Tödlicher Vorfall auf Schießstand in Mosbach Mehr erfahren

Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Die Langwaffe, bei der er sich wohl um ein älteres Gewehr handelt, wurde sichergestellt. pol