Suche nach vermisster Mosbacherin war bis jetzt erfolglos

Mosbach/Rhein-Neckar-Kreis. Die Polizei sucht nach einer 79-jährigen Frau. Die 79-Jährige verließ gegen 19.15 Uhr die Wohnung einer Freundin in Mosbach, ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Die Vermisste befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation, es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Fahndung aufgenommen

© polizei

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der Vermissten aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte, eine großangelegte Suche im Bereich Mosbach mit Mantrailer-Hunden und der Einsatz eines Hubschraubers führte bislang allerdings nicht zum Auffinden.

Christel M. wird wie folgt beschrieben :

1,60 Metergroß, schlank, kurze, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem schwarz-weißen Schal oder Tuch, einer blauen Jacke, schwarze Hose und grauen Schuhen, trägt eine hellbraune Handtasche mit sich.

Die Vermisste läuft stark gebeugt und hat zwei braune Walkingstöcke bei sich. Bild: Polizei