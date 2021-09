Sperrung sorgt für langen Stau

Mosbach. Massive Fahrbahnschäden auf der Höhe von Stadtgarten und Polizei machen Sanierungsarbeiten an der B-27-Ortsdurchfahrt in Mosbach nötig. Dafür wurde am gestrigen Dienstag die halbseitige Sperrung eingerichtet. Ab 8.30 Uhr bildete sich in der Folge ein langer Rückstau durch die Stadt. Die Fahrspur auf der Seite der Polizei, also in Richtung Buchen/Adelsheim ist für mehrere Wochen komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Hauptstraße umgeleitet. Die Fahrspur von Buchen kommend in Richtung Stadtzentrum bleibt befahrbar. sab

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1