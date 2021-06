Spatenstich für den Löschwasserbehälter

Laudenberg. „Knochentrocken“ war der Boden, als sieben ebenso gut gelaunte wie motivierte Protagonisten ihre Arbeitsgeräte zum offiziellen Spatenstich in Laudenberger Erde drückten. Ein erster Spatenstich, so mussten Bürgermeister Thorsten Weber, Bauamtsleiter Georg Farrenkopf und Firmenvertreter erkennen, kann bisweilen richtig anstrengend sein.

„Knochentrocken“ ist es auf dem Grundstück oberhalb der Grundschule Laudenberg aber bald nicht mehr, denn es entsteht in Kürze ein Löschwasserbehälter in dem 213 Kubikmeter von dem kostbaren Nass für eventuellen Löschbedarf gesammelt werden.

Schon im letzten Jahr, so Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber, hätte die für die Löschwasserversorgung und damit dem Brandschutz dienende Maßnahme durchgeführt werden sollen, doch Corona tat auch hier ein übriges. Jetzt aber sind alle Grundstücksverhandlungen erledigt, ein Bodengutachten wurde von der Firma Töniges erstellt, das Büro IFK hat Pläne ausgearbeitet, und auch die Stadtwerke Buchen wurden involviert. So kann es in Kürze losgehen, so Weber.

Gebaut wird der Löschwasserbehälter von der Elztaler Firma Mackmull, die bei der Submission mit rund 167 000 Euro das günstigste Angebot abgab.

Die Mackmull‘schen Fachleute mit Bauleiter Beichert stehen vor der Aufgabe, einen Löschwasserbehälter in Stahlbetonbauweise in runder Form mit einem Durchmesser von 9,5 Metern und einer lichten Höhe von drei Metern zu errichten. Das errechnete Nutzvolumen von 203 Kubikmetern wird dann über das Rohrleitungsnetz, für das in Laudenberg die Stadtwerke Buchen verantwortlich zeichnen, befüllt.

Mit von der Partie war auch Laudenbergs Ortsvorsteher Friedbert Müller, der sich genau wie Thorsten Weber über den Beginn der Maßnahme freute, die letztlich auch ein wichtiger Baustein zur Sicherstellung der Wasserversorgung Laudenbergs werden wird. „ Jeder Kubikmeter der im Bedarf aus dem Behälter entnommen werden kann, trägt dazu bei, dass es im Notfall nicht zu Engpässen in der Trinkwasserversorgung kommt und eröffnet letztlich auch den Spielraum zur weiteren baulichen Entwicklung“, so die Gemeindevertreter. kö

