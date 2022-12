Soroptimist International Club spendete für bedürftige Kinder

Mosbach. Einen großen Berg Geschenke haben die Mitglieder des Soroptimist International Clubs Mosbach kurz vor Weihnachten wieder mit ins Landratsamt gebracht. Jedes der Päckchen ist für ein Kind im Landkreis bestimmt, das von den Sozialen Diensten betreut wird. Von dort ließ sich der Club, Teil der weltweit größten Service-Organisation berufstätiger Frauen, auch eine Liste mit Wünschen von den Kindern geben. Wünsche, die deren Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen nicht finanzieren können. Überreicht wurden die Geschenke durch Clubpräsidentin Ulli Erne-Barth sowie die Clubmitglieder Martina Zundel und Isa Ludäscher an Fachdienstleiter Tobias Wanschura, der sie mit Landratsamt-Mitarbeiterin Birten Cosgun in Empfang nahm. Er und seine Kollegen sorgen dafür, dass diese pünktlich zu Heiligabend bei den Kindern ankommen. „Für uns war es auch in diesem gerade für Kinder wieder belastenden Jahr schön, ein wenig Weihnachtsfreude in Form der Geschenke zu teilen. Dass es trotz Preissteigerungen wieder über 90 Geschenke geworden sind, ist ein tolles Zeichen für anhaltende Spendenbereitschaft“, betonte Ulli Erne-Barth. Die Tradition werde deshalb auch im nächsten Jahr fortbestehen. Bild: Landratsamt

