"Silbermond" kommt 2023 nach Mosbach

Mosbach. Der erste Act für den Konzertsommer 2023 in Mosbach steht fest: „Silbermond“ spielt im Rahmen ihrer „Auf Auf“- Open-Air-Tour am Samstag, 29. Juli, ein Konzert im Großen Elzpark. Das gab die Band um Frontfrau Stefanie Kloß am Montagvormittag auf ihren Social Media Kanälen bekannt. „Acht neue Open Airs für euch alle. Ihr seid der Hammer“, schreibt die deutsche Pop-Rock-Gruppe dazu. Bereits vor einigen Wochen hatte „Silbermond“ die ersten Konzerttermine für das nächste Jahr angekündigt.

Karten gibt es unter anderem in den Kundenforen der FN (ab dem 31. Oktober).