Schulkinder in Unterschwarzach gefährdet

Unterschwarzach. Ein Audi-Fahrer übersah mutmaßlich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr eine rote Ampel in Unterschwarzach und gefährdete hierdurch mehrere Schulkinder. Der Fahrer kam von der Michelbacher Straße und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen, als er die rote Ampel vermutlich übersah. Eine Gruppe Schulkinder,die zu diesem Zeitpunkt die Straße überqueren wollte, wurde nicht verletzt.