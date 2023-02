Schlagershow mit Daniela Alfinito und den „Schlagerpiloten“

Mosbach. Eine „Große Schlagershow“ mit Daniela Alfinito und „Die Schlagerpiloten“ findet am Samstag, 14. Oktober, ab 16 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach statt. Mit ihrem aktuellen Album „Frei und grenzenlos“ gelang Alfinito vor Kurzem zum fünften Mal der Sprung auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Nachdem es alle vier Alben der „Schlagerpiloten“ in die Top 3 der deutschen Albumcharts schafften, wollen sie mit ihrem neuen Best Of-Album „Das Beste“ natürlich an diese Erfolge anschließen. Die Konzertbesucher erwartet also ein Feuerwerk aus den Erfolgsalben der Schlagerstars, mit denen sie regelmäßig die Charts stürmen. Tickets gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Veranstalter

