Schlagershow in Mosbach

Mosbach. Das Boarding hat begonnen: Daniela Alfinito und Die Schlagerpiloten veranstalter die „Große Schlagershow“, am Samstag, 14. Oktober, in der „Alten Mälzerei“ Mosbach.

Daniela Alfinito und „Die Schlagerpiloten“ sind mit ihrer Tournee „Die große Schlagershow“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und machen auch in Mosbach Station.

Daniela Alfinito ist zum fünften Mal in Folge auf der Spitzenposition. Mit ihrem aktuellen Album „Frei und grenzenlos“ gelang ihr vor Kurzem zum fünften Mal der Sprung auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Ihr musikalisches Talent kommt nicht von ungefähr. Ihr Vater Bernd Ulrich und ihr Onkel Karl-Heinz Ulrich sind niemand anderes als die legendären „Amigos“, die seit vielen Jahren Schlager-Erfolge feiern.

Nachdem es alle vier bisherigen Alben der Schlagerpiloten in die Top drei der deutschen Albumcharts schafften, wollen die Piloten mit ihrem neuen Best Of Album „Das Beste“, inklusive vier brandneuer Titel, natürlich an diese Erfolge anschließen.

Einlass zu der Veranstaltung in der „Alten Mälzerei ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr.