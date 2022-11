Schilder auf Straße geworfen

Zwingenberg. Durch einen Mann wurden mehrere Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen 20.40 Uhr auf der Bundesstraße 37 von Zwingenberg in Richtung Neckargerach gefährdet. Hierbei warf der Mann gezielt Straßenschilder auf vorbeifahrende Fahrzeuge und sprang ebenso vor diese auf die Fahrbahn. Die geschädigte Pkw-Lenkerin konnte nur aufgrund von Gegenlenken und einer Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem Mann und einem Verkehrsschild verhindern. Durch eine Streife des Polizeireviers Mosbach wurde ein 61-jähriger Mann in der Nähe festgestellt, welcher augenscheinlich etwas Sperriges hinter seinem Rücken versteckte. Bei dem 61-Jährigen ergab sich ein Alkoholwert von einem Promille. Aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung wurde der Mann in eine Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Buchen verbracht und musste die Nacht dort verbringen. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls. Diese sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

