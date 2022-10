Scheune brannte komplett aus

Hüffenhardt. In der Nacht zum Samstag stellte eine Nachbarin in der Ortsmitte Hüffenhardts den Vollbrand einer Scheune fest. Die Flammen schlugen aus dem Dach und drohten bereits auf das angrenzende Wohnhaus sowie auf eine weitere Scheune überzugreifen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Kräften an. Ein Übergriff auf die Dächer des Wohnhauses und der Scheune des landwirtschaftlichen Anwesens konnte nicht mehr verhindert werden.

Die Bewohner – eine 50-Jährige und ein 66-Jähriger – konnten das Gebäude nach Angaben der Polizei selbständig verlassen. Die rund 20 Bewohner der umliegenden Wohnhäuser wurden vorsorglich über den Zeitraum der Löscharbeiten evakuiert und in der Grundschule untergebracht und betreut. Die umliegenden Straßen mussten von mehreren Streifen der Polizei gesperrt werden. Die Ausbreitung des Feuers konnte nach mehrstündigen Löscharbeiten verhindert werden.

Es wurden zwei Personen leicht verletzt, eine Person erlitt Kreislaufprobleme und eine weitere Person hatte sich am Knöchel verletzt. Der Sachschaden wird mit rund 500 000 Euro beziffert. Die Scheune mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten brannte komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 entgegen.

