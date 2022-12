Schallplattenbörse in Mosbach positiv bewertet

Mosbach. Eine Schallplattenbörse findet am Samstag, den 10. Dezember im Eventbereich des fideljo in Mosbach statt. Einlass in den Börsenbereich ist ab 10 Uhr. Die Schallplatte hat es sich in ihrer Nische nicht nur eingerichtet, sie baut inzwischen längst an. Der Umsatz wächst und wächst, längst sind die Zahlen für Großkonzerne mehr als nur interessant. Neben den permanent steigenden Verkaufszahlen gibt es natürlich auch die unzähligen Transaktionen über Internetauktionen, Onlinebörsen, Szeneläden und eben die Schallplattenbörsen. Gute Schallplatten werden von Sammlern gesucht und bilden zudem eine sehr gute Kapitalanlage mit steigendem Wert. Nicht zuletzt wird für das Vinyl auch der Begriff des schwarzen Goldes verwendet.

Schallplattenbörsen sind für Musik- und Vinylliebhaber kaum mehr wegzudenken. Besondere Exemplare können ohnehin oft nur auf Börsen erworben werden. Leider blieb die hiesige Region von Heilbronn über den Kraichgau bis in den Odenwald diesbezüglich unterversorgt und so ist der Ansatz in Mosbach eine entsprechende Weihnachtsbörse fest zu installieren außerordentlich positiv zu bewerten. Auch haben sich für die aktuelle Börse bereits viele neue Händler angemeldet, welche auf allen großen LP-Börsen bis hin zur weltgrößten in Utrecht vertreten sind. Zudem unterscheidet sich die Mosbacher Börse auch in finanzieller Hinsicht von den Großstadtbörsen. pm