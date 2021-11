Schäden an Neckarbrücke werden behoben

Mosbach/Obrigheim. Im Zuge einer Inspektion an der Neckarbrücke der B 292 zwischen Obrigheim und Mosbach wurden Anfang November Schäden an den Fahrbahnübergängen des Bauwerks festgestellt.

200 000-Euro-Projekt

Die Instandsetzungsarbeiten der Übergangskonstruktionen beginnen nun am Montag, 29. November, unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr wird mittels Ampelregelung an der jeweiligen Baustellenseite vorbeigeleitet. Ab 6. Dezember muss zusätzlich die Rampe Süd, die auf die Brücke in Fahrtrichtung Mosbach führt, gesperrt werden. Eine Umleitung zur nächsten Auffahrt wird ausgeschildert. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich vor den Weihnachtsfeiertagen (Kalenderwoche 51) abgeschlossen.

Die Kosten der Instandsetzung belaufen sich auf rund 200 000 Euro und werden vom Bund getragen.