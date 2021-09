Rücksichtsloser Lkw-Fahrer gesucht

Mosbach. Ein Lkw ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln fuhr am Freitagabend vom Mosbacher Kreuz in Richtung Mosbach. Gegen 18.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein blauer Lkw mit hoher Geschwindigkeit fährt und gefährlich überholt. Es sollen beim Überholen laut Polizei auch Fahrzeuge entgegengekommen sein, die möglicherweise gefährdet wurden. An der Odenwaldstraße soll der Lkw-Lenker auch bei Rot über die Kreuzung Wasenweg gefahren sein.

Verkehrsteilnehmer, die die Situation beobachtet haben oder selbst durch den blauen Lkw gefährdet wurden, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.